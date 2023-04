CAROVIGNO – BENNARDI (PD): PRIMO OBIETTIVO RILANCIARE IL PARTITO!

Il Partito Democratico di Carovigno, riparte unito!

PD e M5S rilanciano alleanza con Salvatore Ancora sindaco

Bennardi: “priorità assoluta adesso alla ricostruzione del Partito

Democratico.

Il Partito Democratico a Carovigno, così come sul territorio nazionale, ha inaugurato una

importante fase di forte rinnovamento politico e culturale.

Dopo lo svolgimento del Congresso cittadino ma in particolar modo nelle ultime settimane,

abbiamo registrato anche nel nostro comune la richiesta di nuovi iscritti al pari di un

rinnovato entusiasmo da parte di molti iscritti e militanti storici della comunità del PD locale.

Numerosi in questi giorni sono stati gli attestati di stima e di sostegno giunti al PD per il

nuovo corso inaugurato.

Il nuovo corso, che mi onoro di rappresentare, è aperto ed inclusivo, trasparente, pronto al

dialogo, all’unità e alla pacificazione fra tutti i cittadini, al contempo è determinato a proporre

una nuova idea di politica basata sulla competenza e sulla collegialità.

Una comunità offesa e infamata dall’onta dell’associazione mafiosa presupponeva però

l’obbligo morale, per ogni cittadino, di aver imparato la lezione della partecipazione totale e

disinteressata per la collettività.

Anziché trovarsi tutti uniti attorno alla ferrea volontà di ideare una nuova vision per

Carovigno, ho assistito nauseato a quanti intendono la politica come il luogo in cui si

soddisfano esclusivamente le proprie ambizioni personali o molto peggio a quanti

decidono, a seconda della personale convenienza ed in controtendenza con la propria

storia, la collocazione politica in cui militare.

Carovigno ha la necessità impellente di ritornare ad avere una speranza per il futuro.

Non ha più bisogno di conferenze stampa sature di luoghi comuni, di candidati individuati

in modo approssimativo e di gestione semplicistica del consenso dei cittadini.

Non posso acconsentire, nel modo più assoluto, che la comunità del Partito Democratico a

Carovigno sia ostaggio di vili interessi personali o peggio che i numerosi tentativi di

alleanze elettorali, consumati in questi mesi, siano stati una resa di conti atta unicamente

a far prevalere una parte politica rispetto all’altra.

A chi mi dice che “questa è la politica a Carovigno!” rispondo con forza, che questa NON è

POLITICA!

Allo stesso tempo è fondamentale ribadire con forza che non c’è più spazio per chi non ha

passione, non ha idee, non ha progetti, non ha voglia di fare e soprattutto voglia di mettersi

a disposizione della comunità, ma intende altresì la politica come il luogo in cui si soddisfano

esclusivamente le proprie ambizioni personali o molto peggio per chi decide, a seconda

della personale convenienza, la collocazione politica.

Questo è il tempo dell’identità politica chiara e riconoscibile, il tempo del pragmatismo nei

confronti delle problematiche che attanagliano i cittadini e i territori.

Oggi il Partito Democratico a Carovigno, più forte e unito, è impegnato a rilanciare per le

prossime elezioni amministrative, insieme al Movimento Cinque Stelle, una proposta politica

che possa riaccendere la speranza e possa finalmente far ritornare a “respirare” la nostra

operosa comunità.

A tal proposito faccio un accorato invito alla cittadinanza, affinché chi sostiene con forza

che una società più giusta sia possibile, chi ritiene che la società possa migliorare con

l’attuazione di politiche riformiste e innovatrici in campo sociale, politico ed economico, chi

si riconosce nei valori e nelle idee della sinistra, sostenga, insieme a noi ed insieme ai

tanti cittadini che in questi giorni hanno deciso di iscriversi al partito, con forza questo

profondo rinnovamento del Partito Democratico di Carovigno.

Insieme al nuovo gruppo dirigente e agli iscritti tutti del Partito Democratico, siamo

fortemente convinti che non basti solo un mese di campagna elettorale per dare speranza

alla nostra città e a tal proposito siamo determinati a fare la nostra parte, a non essere

indifferenti e molto più a rappresentare con grande umiltà il cambio di passo da più parti e da

molto tempo richiesto a gran voce.

Luigi Bennardi

Segretario PD – Circolo di Carovigno