Carovigno c’è! Il futsal rossoblu valica i confini regionali

Settimane di intenso lavoro per la RF Carovigno 1949, che ha conquistato i play-off regionali della Serie C1 – Girone Unico Puglia ed affronta la Polisportiva Bojano (Molise) ed il Superaequum 2018 C5 (Abruzzo) nel triangolare degli Spareggi Nazionali. L’obbiettivo per la Real Five è sempre più vicino, e si chiama Serie B.

Un percorso fatto di sacrifici, dedizione, lacrime di gioia e di dolore, ma sempre ricco di vittorie ed emozioni. Una prima pietra miliare è stata posta al “PalaVarazi” di Bojano (CB) con un roboante 6-13 inferto a domicilio nei confronti della Polisportiva Bojano. Una gara caratterizzata da altissimi ritmi e da frequenti percussioni offensive, che ha visto uno straordinario Zapponi segnare 6 volte.

Molta soddisfazione per Giuseppe Greco, titolare della Brio Service di Carovigno (BR) e main sponsor del collettivo di Tateo e Taliente, che è pronto a mettere un’altra bandierina nella storia sportiva della Città della ‘Nzegna insieme a tutti i dirigenti e membri della Società guidati dal Presidente Andrea Colucci.

Adesso, concentrazione per la partita in casa del 25 maggio, che si giocherà al Pala “FernandoPrima” – C.da Polinisso, Carovogno (BR) finalmente a porte aperte, dopo 4 anni di impaziente attesa.