Carovigno celebra il Cavaliere Francesco Ingrosso in occasione dell’inaugurazione del Parco della Contessa



Si è tenuta ieri, venerdì 24 ottobre 2025, la cerimonia di inaugurazione del Parco Comunale di Carovigno recentemente riqualificato. Nell’occasione è stata scoperta anche una targa dedicata al Cavaliere Francesco Ingrosso, figura storica che all’inizio del Novecento contribuì, in modo determinate, alla valorizzazione botanica e paesaggistica della città. L’iniziativa è il risultato di un importante percorso avviato nel settembre 2024 dall’Associazione “Le Colonne”, su proposta della Presidente, dott.ssa Anna Cinti e del dott. Francesco Romano, che organizzò un Convegno in onore del Cavaliere Ingrosso presso il Castello di Carovigno. A partire del 1906, Ingrosso realizzò il parco di proprietà del Conte Alfredo e della Contessa Elisabetta Schlieppenbach, per diventare, in seguito, direttore dell’Orto Botanico fondato nel 1919 al suo interno. Proprio grazie ai suoi esperimenti di botanica, Carovigno divenne conosciuta in tutta Italia per la qualità dei suoi prodotti agricoli. Una cartolina del 1937 ritrae un giovane con in mano dei carciofi di dimensioni eccezionali, frutto proprio delle ricerche condotte da Ingrosso. Al Convegno del 2024 partecipò anche il professore Marcello Ingrosso, nipote del Cavaliere, che condivise con il pubblico i suoi ricordi di infanzia, raccontando la passione e la genialità del nonno. Nel corso dell’incontro, il professore mostrò anche alcune lettere scambiate tra il Cavaliere e la Contessa Schlieppenbach, da cui emergeva l’amore comune per la botanica e la natura del parco. In quell’occasione, l’Amministrazione Comunale di Carovigno aveva espresso la volontà di installare una targa commemorativa in memoria del Cavaliere Ingrosso. La promessa è stata mantenuta e oggi si è tenuta una cerimonia che ha unito memoria storica e rinascita urbana, per rendere omaggio a un uomo che seppe fare fiorire, in senso letterale e simbolico, la sua città. Una cerimonia molto toccante, alla presenza delle autorità, ed evidente è stata la commozione del prof. Marcello Ingrosso che ha ringraziato per l’omaggio che l’Amministrazione Comunale di Carovigno e l’Associazione “Le Colonne” hanno voluto dedicare a suo nonno. Anna Consales