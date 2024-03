Carovigno, domenica 10 marzo presentazione del libro ‘Sogno al Chiaro di Luna 2’ di Giuseppe Bellanova

Proseguono gli eventi culturali nella città di Carovigno: domenica 10 marzo alle ore 19:30 presso il Salone Parrocchiale della Chiesa del Soccorso in via Colacavallo snc, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Bellanova dal titolo “Sogno al Chiaro di Luna 2 – Il Sentiero del Lupo”.

Si tratta di una serata speciale di racconti musica con il patrocinio del Comune di Carovigno Assessorato alla Cultura e con il Giornale di Puglia come media partner.

La serata sarà introdotta da Maddalena Bellanova. Dialogherà con l’autore Marzia Bagnulo. Gli interventi saranno a cura dei giornalisti: Italo Interesse, Cinzia Santoro e Pasquale Camposeo. Gli interventi musicali saranno a cura di: Roberto Romanelli, Vanessa De Nuccio, Francesca Di Giuseppe e Miriam De Pasquale. Le letture saranno a cura di: Anna Lanzillotti, Giuseppe Nacci e Cristian Guzzo.

In questo nuovo libro “Sogno al Chiaro di Luna 2” di Giuseppe Bellanova, secondo capitolo della Trilogia di “Sogno al Chiaro di Luna”, ritroviamo Trixy, la fatina dispettosa e Kurt Varg, il licantropo, in viaggio verso i luoghi di origine di Kurt, per cercare di trovare una soluzione alla sua impossibilità di ritrasformarsi in uomo dopo essere stato bloccato nella forma di Lupo dal Dark Emperor nel primo romanzo. Un Sentiero di scoperta di sé e di rinascita, in cui tutti possiamo ritrovarci ed immedesimarci, anche chi non ama il genere Fantasy.

Il libro si può acquistare su Amazon dal seguente link https://www.amazon.it/Sogno-Chiaro-Luna-Sentiero-Lupo/dp/B0CL3TXJTL

Si potrà seguire la diretta dell’evento dalla pagina Facebook del Giornale di Puglia (https://www.facebook.com/GiornalediPuglia/) a cura del giornalista Daniele Martini.