CAROVIGNO – ECCO LE ATTIVITA’ PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE

Carovigno: tra le antiche mura del Castello e suggestivi vicoli, ecco le attività per le festività

natalizie.

Tra le antiche mura del Castello Dentice di Frasso e i suggestivi vicoli di Carovigno, la Associazione

Le Colonne, ente gestore del maniero, propone una serie di attività per trascorrere le festività natalizie

all’insegna della cultura.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 23 dicembre, alle ore 17,30, alla scoperta del Castello e del

Borgo. I visitatori, infatti, potranno immergersi nell’atmosfera natalizia grazie a uno scenario da

favola. La visita del borgo prevede una passeggiata tra i vicoli del centro storico, straordinariamente

illuminato in occasione delle festività, con ultima tappa in piazza ‘Nzegna, cuore della città.

L’iniziativa si replicherà il 30 dicembre e il 4 gennaio, sempre allo stesso orario.

Le giornate di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, saranno

dedicate al gioco e alla creatività con l’iniziativa dal titolo “Partecipa al Campus di Natale”.

Il Campus, rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, si svolgerà tra le sale del Castello

e della Biblioteca comunale “Salvatore Morelli” con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni

al patrimonio culturale.

La prima giornata sarà dedicata alla conoscenza del maniero e al laboratorio “circuiti morbidi”,

secondo il metodo Steam (acronimo di Science, Technology Engineering Art Mathematics); i

laboratori dal titolo “Costruiamo il Castello” e “Albero creativo” saranno invece le attività previste

per il secondo incontro.

Il Campus terminerà con il laboratorio creativo “Vetrate al Castello” e il tradizionale gioco della

“Tombola”, quest’ultima è stata realizzata, dagli esperti in didattica museale della Associazione Le

Colonne, con l’utilizzo di materiale di riciclo.