Carovigno gioisce per la Bandiera Blu

Anche quest’anno il Comune di Carovigno conquista la prestigiosa Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) ai comuni costieri che si distinguono per la qualità ambientale, la gestione sostenibile del territorio e la pulizia delle acque di balneazione.



La Bandiera Blu 2025 è stata ritirata questa mattina a Roma dall’assessore all’ambiente Annamaria Saponaro e dal consigliere comunale Nico Petrosillo, in occasione della cerimonia ufficiale di consegna.



“Questo riconoscimento – dichiara l’assessora Saponaro – è il frutto di un rinnovato e impegnativo lavoro di squadra che ci incoraggia a proseguire con determinazione sulla strada della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del nostro patrimonio naturale. La novità di quest’anno è la redazione e l’avvio dell’Action Plan, un piano di azione pluriennale che guiderà le politiche ambientali del Comune di Carovigno dal 2025 al 2027. Si tratta di un impegno concreto, che testimonia la volontà dell’amministrazione di alzare ulteriormente l’asticella, affrontando criteri sempre più stringenti richiesti dalla FEE”.



Tra le novità del 2025, l’estensione della candidatura alle spiagge della Marina di Specchiolla: “Quest’anno – prosegue l’assessora – abbiamo candidato anche le spiagge di Specchiolla. In questo modo, idealmente, tutta la nostra costa – da Cariciola fino a Torre Guaceto – può sventolare la Bandiera Blu del mare pulito”.



Soddisfazione anche nelle parole del consigliere Nico Petrosillo: “Come accade dal 2016, Carovigno è presente a Roma per ricevere questo importante riconoscimento. Oltre ai lidi storici di Penna Grossa, Pantanagiani e Mezzaluna, quest’anno l’ambito riconoscimento si estende anche alla località balneare di Specchiolla. Un traguardo che ci rende orgogliosi e che rappresenta un ulteriore stimolo a continuare il lavoro di tutela e valorizzazione del nostro litorale”.



La Bandiera Blu 2025 non è solo un simbolo: è la conferma di un percorso virtuoso che rende Carovigno una meta sempre più attenta all’ambiente, alla sostenibilità e al futuro del suo territorio.