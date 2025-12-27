Carovigno ha vissuto la magia del Natale attraverso la musica con “Note per Natale 2025”, rassegna di momenti musicali promossa dall’Associazione Multiculturale Calliope e dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, con il patrocinio del Comune di Carovigno.Domenica 28 dicembre, ultimo appuntamento della rassegna, con il concerto vocale strumentale con Angela Lomurno e Gianfranco Zuccarino (voci) e Rosamaria Carboni al pianoforte.“Note per Natale 2025” si conferma un’occasione di incontro tra musica, cultura e fede, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza artistica di qualità, capace di esaltare il valore della condivisione e del raccoglimento tipici del periodo natalizio.L’iniziativa ha proposto un percorso artistico e spirituale che ha accompagnato la comunità della “Nzegna” durante il periodo natalizio, valorizzando il canto corale e la musica vocale e strumentale all’interno della suggestiva cornice della Chiesa Madre di Carovigno.L’ingresso all’evento, ore 19.30, è gratuito.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali social dell’Associazione Multiculturale Calliope o visitare il sito www.amicidicalliope.com