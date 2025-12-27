Facebook Instagram
Carovigno ha vissuto la magia del Natale attraverso la musica con “Note per Natale 2025”

Carovigno ha vissuto la magia del Natale attraverso la musica con “Note per Natale 2025”, rassegna di momenti musicali promossa dall’Associazione Multiculturale Calliope e dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, con il patrocinio del Comune di Carovigno.Domenica 28 dicembre, ultimo appuntamento della rassegna, con il concerto vocale strumentale con Angela Lomurno e Gianfranco Zuccarino (voci) e Rosamaria Carboni al pianoforte.“Note per Natale 2025” si conferma un’occasione di incontro tra musica, cultura e fede, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza artistica di qualità, capace di esaltare il valore della condivisione e del raccoglimento tipici del periodo natalizio.L’iniziativa ha proposto un percorso artistico e spirituale che ha accompagnato la comunità della “Nzegna” durante il periodo natalizio, valorizzando il canto corale e la musica vocale e strumentale all’interno della suggestiva cornice della Chiesa Madre di Carovigno.L’ingresso all’evento, ore 19.30, è gratuito.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali social dell’Associazione Multiculturale Calliope o visitare il sito www.amicidicalliope.com

