Carovigno: il nuovo campo sportivo riapre con i primi allenamenti

Carovigno festeggia un grande traguardo: dopo un lungo periodo di lavori, iniziati l’11 aprile dello scorso anno, il campo sportivo della città è finalmente pronto ad accogliere atleti, giovani promesse e appassionati dello sport. Ieri si sono svolti i primi allenamenti sul terreno di gioco rinnovato, moderno e sicuro, segnando un momento atteso da tutta la comunità.



L’intervento di riqualificazione rappresenta un’opera fondamentale per Carovigno, che da tempo necessitava di una struttura adeguata per la pratica sportiva. Questo nuovo impianto restituisce dignità allo sport locale e offre un punto di riferimento per bambini e ragazzi desiderosi di coltivare la loro passione in un ambiente idoneo.



Ma il lavoro non si ferma qui. L’amministrazione ha già in programma il completamento e la ristrutturazione dell’intero impianto, con un progetto esecutivo già pronto e tutta la documentazione necessaria già predisposta. L’obiettivo è quello di arrivare all’apertura completa al pubblico, rendendo il centro sportivo un vero polo di aggregazione per la città.



“Siamo davvero orgogliosi di questo traguardo” – dichiarano congiuntamente il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti e l’assessore alle infrastrutture sportive Luigi Orlandini – un’opera che non solo migliora la qualità dello sport a Carovigno, ma che rafforza il senso di appartenenza e comunità. Forza Carovigno!”.