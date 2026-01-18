Carovigno – Il Pd scrive al Prefetto per l’aumento di reati. Richiesta una maggiore persenza di forze dell’ordine

Ill.mo Prefetto,

il Partito Democratico di Carovigno intende sottoporre alla Sua autorevole attenzione la forte

preoccupazione, ampiamente diffusa tra i cittadini, per il recente aumento dei furti e dei reati predatori

nel territorio comunale.

Riteniamo fondamentale garantire alla comunità condizioni di sicurezza adeguate, affinchè i cittadini

possano vivere serenamente sia nelle proprie abitazioni sia negli spazi pubblici. Alla luce di quanto

sta accadendo, appare quanto mai necessario un rafforzamento immediato delle attività di controllo

del territorio, con particolare attenzione alle ore notturne, il potenziamento della Polizia Locale e

un’efficace azione di coordinamento tra tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio.

Desideriamo al contempo esprimere apprezzamento per la recente operazione straordinaria ad alto

impatto condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Vito dei Normanni,

unitamente alla Stazione dei Carabinieri di Carovigno, nell’ambito di una pianificazione predisposta

dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi.

Tale intervento ha interessato aree residenziali, ville di campagna, zone della movida e luoghi di

aggregazione, con l’obiettivo di prevenire e contrastare furti, violazioni di domicilio, effrazioni e

attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Partito Democratico di Carovigno desidera ringraziare l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale e

tutte le forze di vigilanza privata per il lavoro svolto quotidianamente, spesso lontano dai riflettori,

ma di fondamentale importanza per la sicurezza della comunità.

Ribadiamo tuttavia la necessità che tali interventi si inseriscano in una strategia strutturata e

continuativa, fondata su un costante coordinamento tra Prefettura, Questura, Arma dei Carabinieri e

Polizia Locale, al fine di garantire una sicurezza stabile e una reale percezione di tutela da parte dei

cittadini.

Certi della Sua attenzione e sensibilità verso le esigenze del territorio, restiamo a disposizione per

ogni utile confronto e porgiamo distinti saluti.

Luigi Bennardi

Segretario Circolo PD Carovigno