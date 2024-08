Carovigno: “Immergiti nella storia” – Visita guidata in abiti d’epoca

Domenica 25 Agosto, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si terrà un vero e

proprio viaggio nel tempo: la visita guidata dell’antico maniero, condotta dalle guide

dell’Associazione Le Colonne che ne è ente gestore, sarà arricchita dalla presenza della

società di Danza Circolo Pugliese di Assunta Fanuli, in collaborazione con l’Associazione

di Promozione Sociale Lo Specchio delle Arti di Manduria.

Figuranti in abiti d’epoca si muoveranno tra le Sale Storiche, mettendo in scena scorci di

vita quotidiana che sapranno regalare ai visitatori un’emozionante immersione nella storia.

Disponibili due turni di visita: alle ore 19:30 e alle ore 21:30.

Prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.pastpuglia.it o l’App PastPuglia.

Per maggiori informazioni:

Tel. 3791092451

E-mail: castellodicarovigno@gmail.com.