Incendio di una autovettura a Carovigno, in via Patanè. Le fiamme hanno distrutto una Lancia Y 10 ed hanno seriamente danneggiato un’altra autovettura parcheggiata a poca distanza. Sul posto sono intervenuti i vigilid el fuoco che hanno circoscritto l’area interessata dall’incendio ed i carabinieri per le indagini del caso.