CAROVIGNO – INTERRUZIONE MENSA SCOLASTICA: PRESIDIO DELLE FAMIGLIE

Si è svolto nella mattinata odierna presso il Municipio di Carovigno un presidio delle famiglie dei bambini frequentanti le scuole del Comune che usufruiscono del servizio di refezione scolastica. L’iniziativa si è resa necessaria al fine di un confronto con la gestione Commissariale rappresentata dalla Dott.ssa Maria Antonietta Olivieri a causa dell’interruzione del servizio e le inevitabili conseguenze sia sulla conciliazione dei tempi scuola lavoro delle famiglie sia sulla didattica considerata la scelta del tempo pieno. Al presidio hanno preso parte anche i lavoratori che al momento vedono sospesa la propria attività. Se sul fronte lavorativo si è aperto un confronto dal punto di vista della risposta alle famiglie il Commissario Prefettizio con una nota fatta recapitare alla scrivente informa che prima dell’avvio di un confronto rimane in attesa delle determinazioni della dirigenza scolastica opportunamente sensibilizzata sull’argomento. L’Adoc di Carovigno nel ritenere non più differibile una risposta alle famiglie che non può essere subordinata a logiche di bilancio sollecita la dirigenza scolastica per un celere riscontro per l’avvio verso una soluzione della vertenza confidando nel contempo della disponibilità del Commissario Prefettizio per una positiva soluzione.

Responsabili Adoc Carovigno

Avv. Simonetta Ruggiero

Dott.ssa Caterina Colangelo