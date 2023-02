CAROVIGNO: LA TRASPARENZA A FAVORE DEI CITTADINI – IL CRUSCOTTO DELLE OPERE PUBBLICHE

Da sempre una delle domande che ogni cittadino si pone è quella di sapere cosa sta

facendo il suo Comune, soprattutto nel settore delle opere pubbliche.

Ebbene, proprio per dare una risposta a questa ricorrente domanda e per garantire una

maggiore trasparenza nei rapporti con il cittadino, la Commissione Straordinaria del Comune di Carovigno ha voluto

pubblicare non soltanto l’elenco delle opere in cantiere ma, altresì, dare notizie in merito al

loro importo, alle fasi in atto, nonché alle fonti di finanziamento.

Tale obiettivo è stato perseguito con la realizzazione del “CRUSCOTTO DELLE OO.PP.”

pubblicato sul sito dell’Ente, che mostra lo stato dell’arte di tutti i progetti e le opere al

31.12.2022. Gli aggiornamenti semestrali permetteranno, inoltre, al cittadino di verificare

sia lo stato dell’arte dei cronoprogrammi previsti, sia le nuove opere pubbliche messe in

cantiere dal Comune.

Il CRUSCOTTO è stato suddiviso in 4 macro sezioni: 1) Lavori pubblici e interventi su

opere pubbliche (31 interventi); 2) Lavori di adeguamento dei plessi scolastici (9

interventi); 3) Interventi per la digitalizzazione dell’Ente (9 interventi) e 4) Interventi pubblici

finanziati con fondi destinati agli Enti sciolti ai sensi dell’art. 143 del TUEL.(5 interventi).

Questa imponente programmazione – ben 54 interventi per una somma complessiva di

quasi 23 milioni di euro – spazia in tante direzioni (rifacimento piazze, collettamento acque

piovane, viabilità, digitalizzazione, adeguamento scuole, impianti sportivi, parcheggi, ciclo

vie; ecc.).

È evidente che tutte le sopracitate progettualità sono utili e necessarie a rendere il

territorio comunale sempre più attraente e fruibile, oltre che sicuro e moderno.

Grazie a questa iniziativa, la Commissione Straordinaria auspica, inoltre, che il cittadino

carovignese si senta sempre più partecipe delle azioni messe in atto dall’Amministrazione

Comunale e contribuisca in maniera fattiva allo sviluppo culturale, sociale ed economico

del proprio territorio.