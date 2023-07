CAROVIGNO – “LA VITA SEGRETA DEL CASTELLO TRA STORIA E MISTERO”

Grande successo per l’evento “La vita segreta del Castello tra storia e mistero” che si è tenuto mercoledì 12 luglio presso il Castello di Carovigno. In una location stupenda si sono tenute le visite in notturna che hanno riservato tante sorprese. Sono stati in tanti, molti giovani e giovanissimi e tante famiglie, che hanno avuto la possibilità di visitare il Castello di Carovigno in una atmosfera insolita. L’evento, organizzato dall’Associazione “Le Colonne”, infatti, prevedeva non solo la classica, ma sempre interessante, visita guidata alla scoperta delle bellezze e della storia del Castello, ma prevedeva anche la presenza di Maurizio Chionno, un importante membro del GIAP, (GRUPPO INVESTIGATIVO ATTIVITA PARANORMALI), per far testare ai visitatori termocamere, rilevatori di campi elettronagnetici e fototrappole, alla ricerca di “presenze” e anomalie. Proprio il GIAP, alcuni anni fa, aveva realizzato un’ indagine notturna di circa 6 ore che aveva destato parecchio stupore tra gli appassionati di paranormale in tutta Italia. Maurizio Chionno e il dott. Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”, hanno accompagnato i visitatori durante tutta la serata che si è conclusa con una visita delle segrete del Castello. Sono stati tantissimi, soprattutto giovani appassionati di paranormale e fantasmi, che, proprio grazie a questa iniziativa, hanno potuto anche arricchirsi culturalmente, con importanti informazioni riguardanti la storia e l’architettura di questo meraviglioso maniero che richiama visitatori italiani e stranieri quotidianamente. Non sono mancati aneddoti e curiosità, tutto ha contribuito a rendere magica una serata organizzata con impegno e attenzione dall’ Associazione “Le Colonne”. Anna Consales