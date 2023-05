CAROVIGNO – LANZILOTTI: UNA VITTORIA NETTA DOPO UNA CAMPAGNA ELETTORALE DIFFICILE

Nota Lanzilotti neoeletto Sindaco di Carovigno

“Una vittoria netta dopo una campagna elettorale difficile. Un risultato importante, storico, simbolico che vuol dire solo una cosa: Carovigno ha scelto convintamente, ha scelto di non farsi più del male ma al contrario ha scelto di volersi bene, perchè questa non è solo la storia del mio riscatto ma è la storia del riscatto della Città. Noi avevamo una storia vera da raccontare e lo abbiamo fatto con tutta l’energia possibile coinvolgendo ed emozionando la gran parte dei cittadini. Questa è una storia finalmente a lieto fine perchè la mia vittoria è la vittoria di Carovigno. Continueremo a portare a termine tutto quello che abbiamo iniziato e molto di più ma ora è il tempo dei ringraziamenti e lo faremo domani sera alle 20:30 in Piazza. Finalmente Ripartiamo.”

Massimo Lanzilotti

Sindaco di Carovigno