CAROVIGNO – LEUCI: GIUSTIZIA E’ FATTA!

Nota del Consigliere regionale ‘CON’ Alessandro Leoci

Giustizia è stata fatta!

Sono contento dell’esito di questo procedimento penale che, ahimè, ha visto coinvolto mio fratello Francesco Leoci e l’ex Sindaco del Comune di Carovigno, Massimo Lanzilotti.

Oggi viene restituita la dignità a loro, alle loro famiglie al nostro paese e alla nostra Provincia.

Preciso che il Comune di Carovigno è in dissesto, in sottorganico ed eredita un debito di oltre 9 milioni di euro ereditato dal passato.

L’epilogo positivo per gli amministratori e per l’intera comunità, sicuramente provata dall’inchiesta, può rappresentare un importante avvio di lavori per dare ai cittadini una guida in continuità con la precedente amministrazione e all’altezza delle sfide odierne.

Nelle mie facoltà istituzionali sarà mia premura non perdere i finanziamenti regionali aggiudicati a seguito dei progetti presentati dall’ex giunta comunale i quali, cambierebbero il volto dell’intero paese.

Da segretario della Commissione Antimafia del Consiglio Regionale della Puglia, abbiamo intrapreso un percorso di continuo ascolto con le Prefetture e Procure al fine di monitorare i vari territori e capire come la criminalità si insidia nella struttura socio-istituzionale.

Credo che lo strumento dell’art. 143 del T.U.E.L. vada rivalutato nel suo importante valore considerando prove più “granitiche” al fine di non privare una popolazione della propria democrazia.

Altrimenti, si potrebbe incorrere nel rischio di strumentalizzare una norma utile nelle vere realtà criminali, una norma che deve evitare di essere utilizzata in modo esasperato come slogan politico.

Soprattutto vanno tutelati i Sindaci che nelle loro vesti sono coloro che entrano in contatto indistintamente con tutti i cittadini.

Fondamentale il proficuo lavoro delle forze dell’ordine e delle Istituzioni nella gestione della sicurezza e legalità che in una Provincia turistica come quella di Brindisi ci danno assoluta tranquillità.

Nota dell’ex Presidente del Consiglio comunale di Carovigno Francesco Leoci

“Ieri è stata una giornata difficilissima e meravigliosa al tempo stesso.

Grazie davvero a chi non ci ha mai abbandonato, agli amici e alla famiglia soprattutto. A mia moglie Anna, mio figlio Antony, i miei genitori, i miei suoceri, mia sorella Sabrina e mio fratello Alessandro.

Il risultato di ieri è una grande svolta, quella in cui credevamo più di ogni altra cosa con Massimo Lanzilotti.

Ringrazio gli avvocati Gianvito Lillo, Cosimo Lodeserto, Claudio Consales che hanno smontato pezzo per pezzo le accuse infondate che ancora ieri venivano presentate. Grazie!”

IN FOTO DA SINISTRA: ALESSANDRO LEOCI, MASSIMO LANZILOTTI, FRANCESCO LEOCI