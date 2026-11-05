Carovigno – Operazione antidroga dei Carabinieri: colto in flagranza mentre cede una dose, scattano perquisizioni e sequestri. Tre arresti per detenzione ai fini di spaccio

Carovigno (BR). Operazione antidroga dei Carabinieri: colto in flagranza mentre cede una dose, scattano perquisizioni e sequestri. Tre arresti per detenzione ai fini di spaccio.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Un importante operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è stata condotta a Carovigno dai militari della locale Stazione che hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani del posto, ritenuti responsabili di concorso in detenzione e spaccio di droga.

L’operazione è il frutto di mirati servizi di osservazione e pedinamenti predisposti dai Carabinieri; i militari sono intervenuti tempestivamente nel momento esatto in cui il giovane cedeva una dose di stupefacente a un acquirente, anch’egli bloccato e segnalato all’Autorità amministrativa come assuntore di stupefacenti.

I successivi approfondimenti investigativi, condotti con perquisizioni domiciliari e veicolari mirate ed estese anche agli altri due complici presenti sul posto, hanno permesso ai Carabinieri di smantellare un vero e proprio snodo per lo smercio di cocaina. Nella disponibilità dei tre soggetti sono stati infatti rinvenuti e sottoposti a sequestro un quantitativo di cocaina già suddiviso in dosi, denaro contante in banconote di vario taglio, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria i tre arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

L’operazione evidenzia ancora una volta il capillare presidio del territorio e la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nella salvaguardia della legalità e nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nella provincia.