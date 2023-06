CAROVIGNO – PARTITO COMUNISTA: RIAPRIRE SUBITO L’ISOLA ECOLOGICA

APRIRE SUBITO L’ISOLA ECOLOGICAIl Partito Comunista di Carovigno ha partecipato, assieme alla popolazione ed a rappresentanze di maggioranza e opposizione del Consiglio Comunale, alla manifestazione per tutelare e valorizzare l’unico bosco di Carovigno ricco di diversità faunistica. Il bosco è nato in parte spontaneo ed in parte con rimboschimento. L’area verde è situata su una ex cloaca in disuso da oltre 50 anni.La natura ha regalato all’uomo un bosco unico sul nostro territorio, la natura ha fatto tutto da sola, l’uomo ha messo la mano solo per portare porcherie e rifiuti di ogni genere, tossici e non.Il bosco non può essere una discarica. Progettare subito la bonifica e la valorizzazione del bosco. APRIRE SUBITO L’ISOLA ECOLOGICA CHIUSA DA ANNI.