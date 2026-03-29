Carovigno – Pd: sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale. Ormai evidente la crisi

L’esito della votazione sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale

di Carovigno, Francesco Leoci, presentata dall’opposizione nel corso della seduta di venerdì 27, ha

sancito in modo inequivocabile una realtà politica ormai evidente, la maggioranza uscita vincitrice

dalle urne, a sostegno del Sindaco Lanzilotti, di fatto non esiste più.

Sono stati appena 7 i consiglieri che hanno respinto la mozione, schierandosi quindi a favore di Leoci,

a fronte di 6 voti favorevoli e 2 astensioni, entrambe provenienti da consiglieri di maggioranza.

Numeri che parlano chiaro, non si tratta di una fiducia solida e convinta, ma di un equilibrio

estremamente fragile, mantenuto più per necessità politica che per reale condivisione.

Quella che la maggioranza tenta di presentare come una fumata nera definitiva, in realtà certifica una

crisi politica profonda. Un Presidente che dovrebbe essere garante e rappresentativo dell’intero

Consiglio oggi può contare sulla fiducia di appena 7 consiglieri su 17, è quindi legittimo chiedersi

come possa continuare a svolgere il proprio ruolo con serenità e imparzialità, se non è più riconosciuto

come figura di garanzia dall’intero Consiglio. Per questo, riteniamo che Francesco Leoci dovrebbe

valutare seriamente l’opportunità di rassegnare le dimissioni.

Le giustificazioni e il sostegno politico espressi dal Sindaco nei confronti del Presidente sono apparsi

più come una difesa di facciata, finalizzata a salvare il salvabile, che come una presa di posizione

realmente convinta.

Come Partito Democratico, non possiamo che esprimere profonda preoccupazione per quanto sta

accadendo. Il clima di tensione e la scarsa serenità che si respirano nel paese, così come all’interno

del Consiglio comunale, non lasciano presagire nulla di positivo e richiamano alla memoria

esperienze già vissute in passato, che portarono alla caduta della prima giunta Lanzilotti.

Per queste ragioni, in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni e, in particolare, negli ultimi

mesi, riteniamo fondamentale mettere a fattor comune le migliori energie della comunità per costruire

una proposta politica seria, credibile e all’altezza delle sfide che Carovigno ha davanti. Nei prossimi

giorni saranno organizzati incontri con partiti, movimenti e cittadini per definire un percorso

condiviso.

Luigi Bennardi

Segretario Circolo PD Carovigno