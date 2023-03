CAROVIGNO – PRESENTATA LA CANDIDATURA DI MASSIMO LANZILOTTI

“Oggi Ripartiamo. E ricominciamo da tutti i risultati positivi di un grande lavoro già fatto. Oggi Ripartiamo per non perdere mai di vista quello per cui ci eravamo e ci siamo riproposti, con l’obiettivo di realizzare un programma aperto e partecipato che i cittadini avevano già promosso.

Ringrazio tutti i miei concittadini che come una valanga carica di affetto mi ha travolto, dimostrando tanta stima e riconoscendosi in questo percorso.

Noi siamo qui per tutte quelle persone che credono che quel percorso è stato interrotto bruscamente e ingiustamente, Noi siamo qui perché di tempo e di opportunità ne sono state perse abbastanza. Oggi è il momento giusto per dare il proprio contributo.

Non sono più trascurabili e prorogabili argomenti come la promozione della città, la rigenerazione urbana, l’urbanistica, il continuare a perseverare e a prendere tutti i finanziamenti che la regione, lo stato o l’Europa mette a disposizione.

Non possiamo far finta della crisi del lavoro e degli investimenti pressoché assenti nella nostra Città e a abbiamo il dovere di trattare argomenti sempre più attuali come le concessioni balneari, dove i sindaci avranno bisogno di sostegno e di certezze, di agricoltura, xylella e di un intero settore che si sente abbandonato a sè stesso, della crisi climatica e idrica e della possibilità di dare a tutti gli strumenti giusti per raccogliere sempre nuove sfide.

La nostra intenzione è quella di completare un programma che sia in grado di fissare gli obiettivi di mandato in maniera chiara, per dare risposte alle richieste e ai bisogni della popolazione, per costruire un quadro di governo capace di trasmettere alla nostra comunità il senso di un’azione di governo affidabile e duratura.

Il cambiamento è un processo molto lento e la nostra è stata solo una brusca frenata, improvvisa e inaspettata ma il futuro non lo si prevede ma lo si crea e noi sicuramente avevamo già gettato le basi per una Carovigno diversa.

Tutti noi sentiamo un forte senso di responsabilità e un grande rispetto, che non ci vieta nemmeno di sbagliare, perché se non sbagliamo allora vuol dire che nemmeno proviamo a fare e se non proviamo a fare allora non sbaglieremo mai e se rimaniamo fermi allora siamo quelli che non dovevano nemmeno candidarsi”.

Massimo Lanzilotti