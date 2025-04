Carovigno. Servizio straordinario di controllo del territorio. Un arresto per ricettazione e cinque segnalazioni amministrative per uso personale di stupefacenti

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, nel Comune di Carovigno i Carabinieri della locale Stazione hanno:

– arrestato in flagranza un uomo per ricettazione, poiché trovato in possesso di materiale elettronico provento di furto, restituito al legittimo proprietario;

– segnalato alla Prefettura di Brindisi cinque individui, quali assuntori di sostanze stupefacenti; gli stessi sono stati trovati in possesso di vari grammi di cocaina e di marijuana;

– rinvenuto, in una località marina, occultata sotto un albero, varia sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Le sostanze rinvenute sono state sottoposte a sequestro.

Nella circostanza sono stati eseguiti 15 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate oltre 40 persone, controllati 17 automezzi e 3 esercizi pubblici, nonché contestate varie contravvenzioni al Codice della Strada.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.