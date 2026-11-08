Carovigno si mobilita: difendere l’agricoltura significa difendere il futuro del territorio

Lunedì 16 novembre, a partire dalle ore 7.30, in Contrada Polinisso, di fronte al Palazzetto dello Sport di Carovigno, agricoltori, allevatori, lavoratori della logistica agroalimentare, studenti, cittadini e rappresentanze provenienti da tutta la provincia di Brindisi e da tutti i territori che vorranno aderire, daranno vita a una grande manifestazione per portare all’attenzione delle istituzioni la gravissima situazione che sta attraversando il sistema agricolo e agroalimentare.È una mobilitazione che nasce dalla consapevolezza che la crisi dell’agricoltura è ormai la crisi di un intero territorio. Le difficoltà che colpiscono il sistema agroalimentare, allevamenti e filiere produttive si riflettono sull’occupazione, sull’economia locale, sulla tenuta sociale delle aree rurali e sulle prospettive delle nuove generazioni.Carovigno diventerà il punto di incontro di chi non intende più assistere in silenzio al progressivo impoverimento del mondo agricolo. Una mobilitazione unitaria che mette insieme agricoltori, allevatori, lavoratori, studenti e cittadini attorno a una vertenza che riguarda il futuro della provincia di Brindisi e dell’intero Salento.Al centro della manifestazione vi saranno le principali emergenze che stanno mettendo in ginocchio il comparto agroalimentare. A partire dall’aumento incontrollato dei costi di produzione. Carburanti, energia, fertilizzanti, mangimi, attrezzature e materie prime continuano a registrare rincari insostenibili che riducono la redditività delle imprese agricole e zootecniche. Allo stesso tempo ai produttori vengono spesso riconosciuti prezzi che non coprono nemmeno i costi sostenuti per produrre.Un’altra questione centrale riguarda la concorrenza internazionale. Gli agricoltori italiani sono chiamati a rispettare giustamente standard ambientali, sanitari e sociali tra i più rigorosi al mondo, mentre il mercato continua ad aprirsi a produzioni provenienti da Paesi extraeuropei dove tali regole non esistono. Una situazione che schiaccia il valore delle produzioni locali e penalizza chi investe in qualità e sicurezza alimentare.Le difficoltà attraversano ormai tutti i comparti: il settore vitivinicolo, il comparto cerealicolo, il florovivaismo e soprattutto l’olivicoltura, ancora segnata dalla devastazione provocata dall’essiccamento nel Salento di oltre 20 milioni di ulivi. La perdita di milioni di ulivi non ha colpito soltanto la produzione agricola, ma ha travolto intere filiere economiche, cancellando reddito, lavoro e pezzi importanti dell’identità del territorio.Anche la zootecnia vive una delle fasi più difficili degli ultimi decenni. Sempre più stalle chiudono sotto il peso dell’aumento dei costi e delle difficoltà di mercato. Ogni allevamento che scompare significa meno lavoro, meno economia e meno presidio del territorio.Ad aggravare ulteriormente il quadro intervengono la crisi idrica e i cambiamenti climatici. Siccità, eventi estremi e scarsità d’acqua stanno compromettendo raccolti, investimenti e capacità produttiva delle aziende agricole.In un territorio già messo a dura prova dalla crisi agricola, desta inoltre forte preoccupazione il progetto di ampliamento della discarica Formica Ambiente, una scelta che rischia di avere ricadute negative sull’agricoltura, sulla qualità ambientale e sull’immagine delle produzioni agroalimentari locali. Un territorio che vive di agricoltura deve essere tutelato e valorizzato, non esposto a ulteriori pressioni ambientali.La manifestazione richiamerà inoltre l’attenzione sulla necessità di rafforzare la logistica e le infrastrutture al servizio delle filiere agroalimentari, ridurre i costi di trasporto e garantire collegamenti efficienti per sostenere la competitività delle produzioni del territorio.

Tra le richieste della mobilitazione vi sarà anche una profonda revisione delle politiche agricole e il riconoscimento del Salento come area di crisi agricola, una condizione straordinaria determinata dalla devastazione del patrimonio olivicolo, dalla crisi climatica e idrica, dall’aumento dei costi e dalla crescente perdita di competitività delle aziende agricole.Le conseguenze di questa situazione sono ormai sotto gli occhi di tutti: campagne che si spopolano, aziende che chiudono, giovani costretti a lasciare la propria terra e intere comunità che vedono ridursi le opportunità di sviluppo. Se non arriveranno risposte concrete e tempestive, il rischio è quello di una vera desertificazione economica e sociale.Per questo il 16 novembre Carovigno sarà il cuore della mobilitazione agricola della provincia di Brindisi, aperta al contributo e alla partecipazione di tutti i territori che condividono questa battaglia. Una giornata per rivendicare dignità, rispetto e futuro.Perché difendere l’agricoltura significa difendere il lavoro, l’ambiente, il paesaggio, la salute, la cultura produttiva e l’identità delle nostre comunità.Non è in gioco soltanto il destino di un settore economico. È in gioco il futuro della provincia di Brindisi, del Salento e delle nuove generazioni.

Il Presidente ALPAA Puglia Antonio Macchia

Il Presidente Comitato Agricoltori Uniti Carovigno/San Vito Giuseppe Leobilla