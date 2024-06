Carovigno – Tutto pronto per la 30^ edizione della Festa della Musica

Tutto pronto per la 30^ Edizione della Festa della Musica che come da tradizione si svolgerà al castello di Carovigno il 20 Giugno a partire dalle ore 20,30 che vedrà l’esibizione del noto Ensemble “T.eV. Bagnulo “Diretto dal Maestro Ettore Papadia celebre Direttore d’Orchestra che da oltre 25 anni coordina la fondazione filarmonica di CAROVIGNO composta dagli insegnanti della rinomata scuola musicale e da allievi ex allievi collaboratori storici Particolare attenzione rivestono le esibizioni liriche che rientrate a far parte del patrimonio UNESCO dell’umanità trovano radici antiche nelle passate edizioni della “Rassegna Carbina “con l’esibizioni di Katia Ricciarelli F. Patane .;Che per questa edizione vedranno la partecipazione delle soprano Francesca Di Giuseppe e CONSUELO Nardini .

Ma senza dubbi e l’orchestra giovanile a suscitare l’interesse del pubblico formata 50 elementi da ragazzi giovanissimi che studiano lo strumento musicale :violìni violoncelli contrabbasso chitarre percussioni Insieme a clarinetti sax trombe e tromboni E pianoforte costituiscono la filarmonica che si cimenterà in un programma su le più celebri colonne sonore appositamente arrangiate per le loro capacità coordinata dal Maestro Cosimo Di Lorenzo .Si eseguiranno brani di J. Williams , N. Rota ,Morricone Anche quest’anno la manifestazione è aperta alla partecipazione di studenti e musicisti di tutto il territorio che si sono distinti fra l’altro in concorsi musicali nazionali ed internazionali o per l’impegno nello studio della musica La seconda parte è più legata alla tradizione bandistica a cui è dedicata l’edizione 2024 vedrà l’esibizione della “Junior Band “con un programma accattivante MARINES MARCH – WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN.- GAM GAM COFFIN DANCE – L’AMOUR TOUJOURS – SOFIA e SARA’ PERCHE’ TI AMO e TANTI AUGURI coordinati dal Prof. Teo Carlucci .

All’interno dello spettacolo si esibiranno gli allievi più meritevoli che hanno frequentato i corsi musicali della scuola coordinati dai rispettivi prof.Natalie Gentile,Flavia Muri, Teo Carlucci ,Mino Saponaro ,Mina Galasso Mimmo Cinieri La manifestazione in collaborazione con il comune di Carovigno è patrocinata dalla regione puglia