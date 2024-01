CAROVIGNO – VIGILIA DELL’EPIFANIA NEL CASTELLO PER LA CACCIA AL TESORO

Vigilia dell’Epifania in Castello: il 5 gennaio caccia al tesoro per le famiglie nel Castello

Dentice di Frasso di Carovigno

Appuntamento venerdì 5 gennaio a partire dalle ore 17,00 presso il Castello Dentice di Frasso di

Carovigno per una caccia al tesoro destinata alle famiglie che prenderà vita nelle sale dello splendido

maniero nella serata che precede l’Epifania.

Due gli appuntamenti in programma: il primo alle ore 17,00 e il secondo alle ore 19,00.

Il Castello Dentice di Frasso, situato nel cuore del borgo antico, metterà a disposizione dei

partecipanti la sua storia e la sua bellezza svelando i segreti che custodisce da secoli.

Obbiettivo dell’evento è combinare storia, scoperta e intrattenimento, un’opportunità per le famiglie

di immergersi nell’atmosfera unica che il Castello riesce grazie anche alle luminarie che lo hanno

reso protagonista nel periodo natalizio.

I partecipanti potranno conoscere le fasi evolutive del maniero divertendosi a risolvere enigmi e

superare sfide.

La prenotazione all’evento è obbligatoria. Per maggiori informazioni contattare il numero

3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com.

Riferimenti Social

FB: Castello Dentice di Frasso di Carovigno – Musbi

IG: musbicarovigno