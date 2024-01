Il cartello che pubblichiamo è affisso negli uffici anagrafe del Comune di Brindisi. In pratica, se un cittadino vuole rinnovare la propria carta di identità può farlo, ma deve procurarsi denaro in contanti perché a Palazzo di Città evidentemente non si conosce l’uso delle carte di credito e dei bancomat. Il tutto, mentre poi ci si affanna a parlare di “modernizzazione” della pubblica amministrazione…