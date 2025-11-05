Carta d’Identità: il Comune di Fasano avvisa la cittadinanza sul termine di validità dei documenti cartacei

La Carta d’Identità cartacea non sarà più valida dal 3 agosto 2026, anche se la scadenza è successiva. Prenota ora il rinnovo per evitare disagi.

Fasano – Il Comune di Fasano desidera richiamare l’attenzione di tutti i cittadini ancora in possesso di una Carta d’Identità cartacea riguardo l’imminente perdita di validità di tale documento a livello nazionale ed europeo.

In ottemperanza alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 76 del 13 ottobre 2025, che recepisce il Regolamento (UE) n. 1157/2019 , si comunica che le carte d’identità cartacee non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026 , anche se riportano una data di scadenza successiva.

Si invitano pertanto tutti i cittadini ancora in possesso di una carta d’identità cartacea a provvedere al rinnovo con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) il prima possibile.

L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza di non attendere l’ultimo momento per non incorrere in:

Congestione degli uffici

Lunghe attese

Impossibilità di ottenere il documento in tempo utile

Il rinnovo deve essere prenotato tramite una delle seguenti modalità:

1. Online:

Accedendo all’applicazione e-Agenda, disponibile online per la gestione degli appuntamenti, al seguente link : https://prenotazioni.comune.fasano.br.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html

2. Telefonicamente:

Lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 9:00 alle 12:00) → 080 4394 162

Uffici di Montalbano: Lunedì e giovedì (dalle ore 12:00 alle 13:30) → 080 4394 274

Uffici di Fasano: Dal lunedì al venerdì (dalle ore 12:00 alle 13:30) → 080 4394 256 – 257

Uffici di Pezze di Greco: Dal lunedì al venerdì (dalle ore 12:00 alle 13:30) → 080 4394 270

Le carte d’identità elettroniche possono essere richieste indifferentemente presso gli uffici demografici di Fasano, Pezze di Greco e Montalbano.

Fasano, Piazza Ciaia n. 20 – tel. 080 4394 256 – 257 – mail: anagrafe@comune.fasano.br.it;

Pezze di Greco, Corso Nazionale n. 121 – tel. 080 4394 270– mail: pezzedigreco@comune.fasano.br.it;

Montalbano, Via Teano n. 300– tel. 080 4394 274 – mail: anagrafe@comune.fasano.br.it;

Gli orari di apertura sono i seguenti:

Fasano e Pezze di Greco: Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:00; giovedì anche dalle 15:30 alle 18:00

Montalbano: Lunedì e giovedì dalle ore 08:30 alle 12.00; giovedì anche dalle 15:30 alle 18:00

Si raccomanda vivamente di prenotare con largo anticipo, soprattutto in caso di previsione di viaggi all’estero dopo il 3 agosto 2026, poiché la carta d’identità cartacea non sarà più accettata per l’espatrio.



SI rappresenta, inoltre, che molti Paesi esteri richiedono che il documento di identità (passaporto o CIE) abbia una validità residua di almeno 6 o 3 mesi dalla data di ingresso.

Pertanto i cittadini in possesso di una carta d’identità cartacea che intendono recarsi all’estero prima del 3 agosto 2026 sono invitati richiedere tempestivamente il rinnovo (entro gennaio 2026 per viaggi in paesi che richiedono validità residua della carta di almeno 6 mesi come Egitto e Turchia e entro aprile 2026 per viaggi in paesi che richiedono residua di almeno 3 mesi come Albania Montenegro, ecc.).

Per informazioni: Servizi Demografici – Dott.ssa Isabella Tedesco tel. 080 4394 264

anagrafe@comune.fasano.br.it

Info: https://comune.fasano.br.it/archivio11_servizi-comunali_0_71.html