Presso il Chiostro di San Benedetto, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro sul tema “Casa degli Aquiloni: Esperienze e prospettive di accoglienza”. È stato presentato il progetto “Casa degli Aquiloni”, nato dalla collaborazione tra Caritas diocesana e Associazione Migrantes Brindisi e finanziato in parte con i fondi dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica. Un momento importante, con i responsabili delle associazioni e le istituzioni, per mostrare alla città un’esperienza che, con il prezioso aiuto dei tanti volontari, rappresenta l’inizio di un progetto ambizioso. L’emergenza abitativa per tutte queste persone che abbandonano i loro paesi è un problema difficile da affrontare. Non si chiede un dormitorio con i problemi che sono noti a tutti, ma una vera e propria casa dove poter iniziare a condurre una vita normale. Sappiamo benissimo che per i migranti non è facile affittare una casa e, così, grazie a questo progetto, possono diventare subaffittuari e autogestirsi. Con la residenza, questi ragazzi incontrano meno difficoltà anche nella ricerca di un lavoro per essere indipendenti. La Casa degli Aquiloni è la prima esperienza e tanti sono gli sforzi affinché possano esserci molte altre sistemazioni simili. Da quasi 10 anni l’Associazione Migrantes è vicina ai fratelli migranti cercando di aiutarli nei loro bisogni più urgenti. La casa rappresenta un bisogno essenziale, il primo importante passo per iniziare una vita normale. “La Casa degli Aquiloni non è un dormitorio, né una mensa, non è neanche semplicemente una casa, ma un luogo di incontro e relazioni. È la condivisione di un tratto di strada nel tentativo di ricostruire la propria vita e riprendersi la propria dignità”. Una serata importante, arricchita dalla musica popolare con la voce di Rachele Andrioli e la fisarmonica di Rocco Nigro, due giovani autori e interpreti di fama internazionale. È stato possibile, inoltre, visitare la mostra fotografica “Bianco e nero: una storia a colori”. “Insieme ci si rimette in cammino e…si inizia a volare!”. Anna Consales