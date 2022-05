“CASA DEGLI AQUILONI”: LA CASA DEI COLORI E DELLA SPERANZA!

“Insieme ci si rimette in cammino…e si inizia a volare!”. La Casa degli Aquiloni è stata presentata al pubblico per la prima volta, per condividere questo bellissimo progetto nato dalla collaborazione fra Caritas Diocesana Brindisi e l’Associazione Migrantes Brindisi. Un momento importante con i responsabili delle associazioni e le istituzioni, per rendere nota alla città di Brindisi una emozionante esperienza che, si spera, possa moltiplicarsi a breve. È risaputo l’enorme sforzo di tanti volontari che, da anni, si adoperano affinché venga dato un aiuto a tutte queste persone che abbandonano i loro paesi e che, purtroppo, devono superare tante difficoltà. Un problema enorme risulta essere quello dell’emergenza abitativa. Non si ricerca un dormitorio, ma una vera e propria casa. La Casa degli Aquiloni è soltanto la prima esperienza, il risultato di tanto impegno da parte di tutti. È risaputo che non è facile affittare una casa per i migranti e sembrava un sogno difficile da realizzare, ma, con l’aiuto di tanti che hanno garantito per loro, il progetto è andato avanti. I migranti sono diventati così subaffittuari e possono autogestirsi. Un’esperienza unica anche se, ovviamente, non mancano le difficoltà perché la convivenza non è mai semplice. Un’esperienza sicuramente replicabile e fra le tante proposte si vorrebbe creare un laboratorio permanente per poter monitorare i vari bisogni. Molto interessanti le testimonianze dei ragazzi che vivono attualmente nella Casa degli Aquiloni e che, grazie alla residenza, incontrano meno difficoltà anche nella ricerca di un lavoro per essere indipendenti. Da quasi dieci anni l’Associazione Migrantes Brindisi è vicina ai fratelli migranti, aiutandoli nei loro bisogni e la casa è sicuramente un bisogno essenziale. È emozionante sapere che, nonostante i propri impegni lavorativi e familiari, i volontari riescono a trovare tempo per aiutare tante persone in difficoltà. Anna Consales