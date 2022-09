CASA DEI LIBERALI – SULL’ASSISTENZA DOMICILIARE IL BLUFF DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Usare la parola indecenza è quasi un eufemismo..

persone con disabilità totale che vengono abbandonate, già di per sé la domenica, in occasione delle festività dei Santi Patroni e non solo, per due giorni di seguito.

Disabili che non possono provvedere alla propria igiene personale abbandonati nei propri bisogni corporali..

Già l’assistenza domiciliare, in tempi di pace, ossia nell’arco della settimana, lascia a desiderare..della serie che dopo aver provveduto al minimo indispensabile sia per l’igiene personale e sia per la pulizia della dimora( provocando anche qualche danno) si fa conversazione sino allo scadere del tempo.

L’amministrazione cosa fa’? Pensa di spendere 65 mila euro per figure professionali per incentivare il turismo.

Necessità pensare al turismo ma a Brindisi ci sono già operatori del settore di grande esperienza e di notevole nomea che amano questa città.

I 65 mila euro si spendano per integrare l’assistenza ai disabili…è non si inventi la scusa dell’importo con cui la cooperativai è risultata aggiudicataria..o assume o si fa altra gara.. SIGNORI I PORTATORI DI HANDICAP/

DISABILI ALLETTATI/ DISABILI IN CARROZZINA sono PERSONE..

Cosa ha l’amministrazione per sopperire allo sconnesso manto stradale, dei cordoli dei marciapiedi?

Auspico una soluzione fattiva .

La Casa dei Liberali

La Direzione