CASA DEI MODERATI: DA LUPERTI SOLO PETTEGOLEZZI

Leggiamo sulla stampa che il consigliere comunale Pasquale LUPERTI,invece di svolgere la mansione che i cittadini di Brindisi gli hanno attribuito alle ultime elezioni , cioè quello di fare il consigliere comunale di opposizione, si diverte a fare becero ed inqualificabile pettegolezzo sulla professionalità e competenza di alcuni Assessori della giunta Marchionna.

Ci aspettiamo dal consigliere Luperti proposte politiche che possono contribuire a migliorare la nostra città, ci aspettiamo contributi per alzare il livello del confronto politico istituzionale ed invece continua a ragionare da discolo scolaretto di scuola elementare e da persona arrabbiata con il mondo.

Ci dispiace molto questo, egli si espone quasi sempre a denuncie per calunnia e falsità ,crediamo che ha già tanti problemi per processi in corso che ci dispiacerebbe essere quelli che fanno aumentare il numero dei reati,forse, commessi.

Gli diamo un consiglio ,ascolti i suggerimenti di nonno Rino persona a modo è perbene ,forse crescerà e un giorno potra’ raggiungere traguardi importanti,altrimenti sarà l’ennesimo piccolo uomo che abbaia alla luna.

Segreteria cittadina Casa dei Moderati