Casa dei Moderati: Si chiude la controversa vicenda della pista ciclabile

Finalmente, con enorme felicità, la lunghissima e controversa vicenda della pista ciclabile di viale

Aldo Moro ha il suo giusto epilogo.

Un’opera inutile progettata e realizzata in un Viale ad alta percorribilità con un enorme necessità di

parcheggi, vista anche la presenza, oltre a numerose attività commerciali, del più importante

mercato ortofrutticolo della città.

Va ricordato ai cittadini che la progettazione e la realizzazione è avvenuta su indicazione politica da

parte della Giunta di Centro Sinistra guidata da Riccardo Rossi.

LA COLPA È DELLA PASSATA AMMINISTRAZIONE!!!!

Leggiamo sulla stampa invece, interventi di Consiglieri Comunali del centro sinistra che in maniera

truffaldina scaricano le colpe sulle spalle dell’ex assessore Gianluca Quarta e del governo

Marchionna.

I cittadini sappiano che questi uomini sono capaci di stravolgere la realtà cercando di volgerla a

proprio favore, raccontano bugie su bugie, raccontano falsità e buttano fango contro chi non ha

neanche una responsabilità.

Azioni che lasciano trasparire la mancanza di qualsivoglia spessore morale oltre che politico.

Riteniamo inoltre di ringraziare per l’impegno in sede Ministeriale l’Onorevole Mauro D’Attis ed il

Sindaco Marchionna che ne ha fortemente voluto lo spostamento, cercando di dare una

trasparenza ed una logica nel comparto della viabilità e dei trasporti brindisini.

CASA DEI MODERATI

Valentino MELE

Giampiero EPIFANI