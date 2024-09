Casa dei Moderati: “Sindaco, contesti e chieda la nullità della convocazione dell’assemblea della Stp”

Egregio sig. Sindaco

per il giorno 03 settembre 2024 in prima Convocazione e il 04 settembre 2024 in seconda convocazione e’

stata convocata un Assemblea straordinaria della Societa’ Trasporti Pubblici con all’odg “Modifiche statuto

Sociale vigente ed approvazione del nuovo Statuto”.

Riteniamo la convocazione dell’assemblea non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e dai

patti parasociali esistenti tra i soci.

Lo statuto vigente della Stp e’ stato preventivamente sottoposto alla valutazione dei rispettivi Consigli sia

quello Provinciale che quello Comunale , ogni eventuale modifica deve essere approvata preventivamente

dai suddetti organi .

Ci appare inoltre strano il contenuto delle modifiche proposte, dove viene previsto la nomina di un Direttore

Generale, da parte del Presidente del C.d.A., come se lo stesso agisse da Amministratore unico, nella

proposta di modifica vengono anche elencati tutti i compiti che lo stesso Direttore dovrebbe svolgere .

Tale proposta di fatto esautora le funzioni del Direttore di Esercizio ed attribuisce la scelta della nuova figura

non al C.D.A. , ma bensì alla volonta’ del Presidente della societa’.

In tutte le societa’ pubbliche interamente partecipate da enti esiste un codice deontologico tra i soci, che

viene definito Balance Power, una sorta di accordo che bilancia i poteri , alfine di creare in maniera

trasparente la gestione della societa’, che non dovrebbe mai essere sbilanciata a favore di un socio ed a

sfavore di un altro, tutto sempre e solo nell’interesse della pubblica Amministrazione.

La informiamo, inoltre che tra le tante nomine effettuate dal C.d.A. , con voto contrario del rappresentante

del Comune il Vice presidente Dott. Pasquale Dagnello, e’ stato nominato con la formula dell’intuitu

personae, un professionista come assistente al Consiglio di amministrazione, con una spesa per la societa’

non certa, in quanto pur essendoci una cifra annuale prevista si parla anche di rimborsi a pie’ di lista ,

chiaramente non controllabili.

Riteniamo che tali nomine siano inutili ed appesantiscono il bilancio di una societa’ pubblica .

La convinzione nasce dal fatto che la nomina di un Consiglio di Amministrazione e’ fatta con i criteri della

conoscenza e della professionalita’ .

Le scelte che rispondono a questi criteri non possono aver bisogno di assistenti esterni , fatto salvo in casi

eccezionali, inoltre se ci fosse urgenza , la Stp ha figure interne di alto profilo capaci di assolvere a quanto

richiesto, con costi zero per la STP.

Noi riteniamo che qualcuno possa aver frainteso il ruolo delle societa’ pubbliche, ma soprattutto ignori i

codici civili, gli statuti e la correttezza degli atti.

La STP non puo’ essere un votificio o peggio un Ente che elargisce incarichi in ogni comparto ,alcuni con

importi non riconducibili al mercato, quella societa’ deve garantire servizi efficienti per i cittadini , deve

innovare i propri servizi e trovare soluzioni nuove con una spesa sotto controllo.

Le forniamo un dato che puo’ esserLe utile ,la partecipazione azionaria del Comune di Brindisi e del 33,33%

a fronte di una partecipazione finanziaria del 49% .

Il comune in bilancio vale 6 ml 300 Mila euro a fronte della Provincia di Brindisi che vale 6ml 800 mila euro ,

inoltre il comune ha fornito di suo 25- 30 automezzi alla societa’ , ci sembra che nei criteri di rappresentativita’

il socio Comune sia fortemente penalizzato.

Le proponiamo di uscire dalla Societa’ e costituire una societa’ interamente pubblica per la gestione del

traffico locale nella citta’ di Brindisi , che non solo non inciderebbe sul bilancio comunale ma potrebbe essere

un’altra via di uscita per risolvere alcuni problematiche della Multiservizi alla quale potrebbero essere affidati

una serie di servizi rivenienti dall’indotto tutt’ora gestito dalla Stp con convenzioni e contratti affidati

all’esterno.

Se lo riterrà potremo fissare un incontro nel quale potremo spiegare in dettaglio le nostre proposte.

La salutiamo cordialmente .

Segreteria Provinciale “Casa dei MODERATI”

Segreteria Cittadina “Casa dei MODERATI”