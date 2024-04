Casa dei Moderati – Discarica, la demagogia delle opposizioni…

‘’ Discarica, la demagogia delle opposizioni’’

Tutti a gridare allo scandalo, tutti a fare i soloni dell’ambiente , tutti pronti a parlare di democrazia ,di confronto , di mancanza di dibattito .

Ma c’e’ una solo verita’ , questa e’ una sterile battaglia di chi oggi non gestisce , non ha ruoli di responsabilita’ esercita una opposizione gridata , urlata priva di una ratio , di un obiettivo, se non quello di fare il ruolo della zanzara contro una maggioranza che ha vinto le elezioni.

Il centrosinistra , le opposizioni ed un sindacato fortemente politicizzato, non hanno mai protestato contro la Regione Puglia ed il suo Presidente, per il letargo legato ai finanziamenti e per l’indifferenza politico amministrativa nel costruire i nuovi impianti o risistemare quelli esistenti necessari ed indispensabili per creare il cosiddetto circolo virtuoso dei rifiuti .

Brindisi e’ stata lasciata come sempre sola a risolvere i suoi problemi , ad aumentare le tasse sui rifiuti, finanche il povero Sindaco Rossi e’ stato vittima di questa inerzia regionale, non riuscendo a dare risposte significative sullo storico problema dei rifiuti in citta’.

Tutta questa gente che oggi grida alla trasparenza ,alla chiarezza del Sindaco Marchionna e della maggioranza di Centro Destra fa finta di non sapere quanto costa ai cittadini il trasporto dei rifiuti per lo smaltimento fuori Regione o provincia , con la voce trasporti che incide notevolmente sul costo del servizio di nettezza urbana e quindi sulle tasse che pagano i brindisini.

Ora avere la possibilità di poter aderire attraverso una conferenza di servizi trasparente , alla volonta’ di ampliare una discarica di proprietà privata , dando al Comune la possibilita’ di ottenere un ristoro di due euro a tonnellata di rifiuti smaltiti, diventa per questa opposizione ,un orrida e gravissima scelta per il territorio .

Abbiamo la sensazione che le posizioni delle opposizioni non siano razionali, ma risentono di atteggiamenti fortemente demagogici e di sentimenti di rivalsa nei confronti di una maggioranza che porterebbe a casa un bel risultato per la citta’.

Noi chiediamo, invece, al Sindaco se e’ possibile, oltre risultato dei due euro a tonnellata, dì trattare anche per un prezzo inferiore da applicare per lo smaltimento dei rifiuti di Brindisi citta’ ,rispetto agli altri utilizzatori della discarica , in modo tale da poter ridurre la tassa che pagano i cittadini di Brindisi e portarsi a casa due risultati importantissimi.

Gli chiediamo inoltre, di continuare il dialogo con la Regione Puglia per ottenere i finanziamenti necessari a realizzare nuovi impianti e a ripristinare quelli esistenti, che permetterebbero di chiudere il ciclo dei rifiuti e di ridurre il conferimento in discarica e conseguentemente di ridurre le tasse ai cittadini.

Il resto e’ fuffa , maldicenze e pettegolezzo da bar.

Claudio Niccoli

Segr. Prov.le Idea Per Brindisi-Casa Dei MODERATI