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Casa Gaia. Inaugurato il centro diurno per le demenze senili

Inaugurato al rione Santa Chiara, in piazza Curtatone, il centro diurno “Casa Gaia”, un centro che ospita dal mattino al pomeriggio persone non autosufficienti affette da demenza, anche giovani. La struttura si propone di contenere il deterioramento cognitivo e ridurre i disturbi del comportamento. Un supporto per pazienti e familiari. Disponibili 30 posti, di cui 14 in convenzione con l’Asl. All’inaugurazione erano presenti i titolari della struttura, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il presidente del Consiglio regionale, Tony Matarrelli, e l’Arcivescovo Giovanni Intini, che ha impartito la benedizione. Il centro e’ aperto dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Per frequentare la struttura e’ necessario ottenere l’autorizzazione dall’Asl.

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