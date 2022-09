Prosegue il progetto “Case di quartiere”, promoso dal Comune di Brindisi, per promuovere la creazione di luoghi di socializzazione e iniziative a carattere culturale e sociale. Questo pomeriggio si e’ tenuto un incontro su “Erasmus plus” per dare ai partecipanti nozioni e input per l’animazione locale, cioe’ progetti di partecipazione giovanile che possano avere impatto sul territorio.