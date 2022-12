CASE DI QUARTIERE: IL PROGRAMMA DI NATALE

Non potevano mancare all’appuntamento con il Natale le Case di Quartiere di Brindisi che propongono in rete un ricco calendario con eventi per tutte le età.

Gli appuntamenti in agenda, partiti a inizio dicembre, andranno avanti fino alla festa dell’Epifania e rappresentano perfettamente lo spirito del Progetto del Comune di Brindisi “Case di Quartiere” finanziato dal POR Puglia 2014-2020 Azione 3.2 e 9.3 Hub di Innovazione Sociale, puntando, anche a Natale, sull’animazione territoriale, sulla collaborazione tra una pluralità di soggetti diversi, e sulla promozione di nuove forme di organizzazione degli spazi pubblici a beneficio di comunità sempre più ampie e solidali.

Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere nell’Ex Convento delle Scuole Pie in via Giovanni Tarantini 35 gestita dalla Associazione Brindisi e le Antiche Strade, propone “Babbo Natale e Pizzica con Chiostro d’inverno”. Attesissimo, Babbo Natale tornerà a trovare i bambini il 18 dicembre dalle 18,00 alle 19,00 e raccoglierà le loro letterine. Alle 19,30 canti e balli tradizionali con la pizzica e la tarantella della Casa di Quartiere San Bao. Ci saranno anche esposizioni di artisti, presepisti, luminarie e zucchero filato.

La Casa Bastione Carlo V gestita da WWF Brindisi inaugura domenica 18 dicembre alle ore 10,00 il “Museo dei ricordi ripescati” in collaborazione con il Circolo Remiero Brindisi. L’iniziativa intende lanciare un vero e proprio polo culturale per valorizzare la magia del mare e delle sue tradizioni. Il primo passo di questo progetto è la presentazione della riproduzione in legno dell’Antico Quartiere delle Sciabiche realizzata dal maestro Franco Romanelli, uno degli ultimi maestri d’ascia del territorio brindisino.

Molo 12, la Casa di Quartiere di Palazzo Guerrieri, gestita dall’incubatore The Qube, approfitta delle festività per regalare un’importante novità alla città: martedì 20 dicembre alle 17,00 si svolgerà l’inaugurazione del nuovo MOLO 12 FABLAB, il nuovo laboratorio di manifattura digitale presente all’interno dello spazio di Coworking MOLO 12. Il nuovo spazio offrirà a professionisti, studenti, designer industriali e artisti affermati, spazi, attrezzature e percorsi formativi finalizzati a favorire lo sviluppo di nuove competenze e progetti imprenditoriali e innovativi. Per l’occasione si svolgerà l’iniziativa “Industria 4.0 e tecnologie abilitanti: Molo 12 Fablab come strumento per la tua impresa”. (Per registrarsi: https://tinyurl.com/yc6wewhh)

Grande festa mercoledì 21 dicembre a Parco Buscicchio, Casa di Quartiere del Quartiere di Sant’Elia in via A. Mantegna 10, gestita da Legami di Comunità che propone l’evento “Il Natale che non ti aspetti in periferia”. Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 i genitori di Scuole Aperte Partecipate accoglieranno i bambini dell’Istituto Comprensivo Sant’Elia – Commenda nella Casa di Quartiere dove ci saranno tante sorprese: animazione con la casetta di Babbo Natale e benedizione del presepe della Parrocchia Cristo Salvatore Brindisi -Sant’Elia e Parrocchia San Lorenzo da Brindisi – Sant’Elia. Nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 20,00 proseguirà l’animazione con i mercatini e la parata di Babbo Natale in moto grazie al gruppo dei motociclisti Brundisium Buck.

Presso la Casa di Quartiere CAG Brindisi per i Giovani, in strada per Contardo 60 nel quartiere Paradiso, gestita dalle coop.soc. “Solidarietà e Rinnovamento” e “Amani”, si svolgeranno tantissime attività natalizie per i più piccoli e non solo: laboratori di canto, cucina, lettura, cineforum, mercatini e tanto altro. Torna anche, a grande richiesta, la consueta tombolata di Natale che si svolgerà mercoledì 21 dicembre alle ore 17,00 (per partecipare: +390831453592).

Casa della Musica gestita dalla Associazione Yeahjasi nell’Ex Convento di Santa Chiara, propone come sempre numerose serate musicali e dj’s set. Il 22 dicembre alle ore 21,00 ospita anche una performance teatrale di e con Antonello Montemurro e Daniela Nisi “Le gocce non sono insignificanti” – Produzione Acra Teatro – collettivo artistico indipendente. Fusione tra poesia, azione scenica e musica dal vivo per una serata indimenticabile.

La Casa di Quartiere San Bao, in Piazza delle Orchidee 1 nel Quartiere La Rosa, gestita dalla Cooperativa Sociale Naukleros ONLUS, propone una serie di eventi originali tra i quali i laboratori artistici per i bambini dai 6 anni in su: il 28 dicembre e il 3 gennaio, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, il laboratorio di teatro di figura con i sock puppet (burattini fatti con i calzini), mentre il 31 dicembre e il 4 gennaio, stessa ora, il laboratorio di Hula Hoop.

Questi sono solo alcuni degli eventi programmati in ogni casa: per scoprire il programma completo del Natale nelle Case di Quartiere di Brindisi è possibile consultare un sito appositamente creato dal team delle Case di Quartiere per rendere tutti gli appuntamenti il più possibile accessibili a tutti i cittadini: sito www.casediquartiere.it/natale/.