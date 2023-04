Case di quartiere. Presentazione del manifesto organizzativo

Presso la Sala del Capitello a Palazzo Nervegna e’ stato presentato nel pomeriggio il manifesto propositivo e organizzativo delle Case di Quartiere, il progetto di cittadinanza attiva del Comune di Brindisi e di riqualificazione degli spazi e degli ambienti un po’ messi ai margini per finalità socio-culturali, grazie al lavoro di varie associazioni e soggetti di natura sociale. Il tutto per valorizzare e restituire alla collettività immobili in disuso per realizzare attività di interesse comune per l’incontro tra cittadini, istituzioni e imprese. Ha introdotto Davide Di Muri. E’ intervenuto ol sindaco Riccardo Rossi.