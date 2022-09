CASE DI QUARTIERE – PROSEGUE IL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE

Case di quartiere. Prosegue il progetto di coesione sociale

Presso le sale dell’ex Convento Scuole Pie si e’ tenutonel pomeriggio un incontro di formazione sul tema della Comunicazione, nell’ambiro del progetto “Case di quartiere”, che vede come traguardo la realizazione di luoghi, di spazi in tutti i quartieri della città per la fruizione di tutti i cittadini. L’obiettivo, cosi come programmazione del Comune di Brindisi, e’ mettere in atto attivita’ di socializzazione, con il sostegno di chi gestirà i vari spazi. Oggi, i corsiati e futuri soggetti che realizzeranno le varie attività, hanno seguito la lezione di Serena Mingolla.