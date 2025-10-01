Casieri (Ancl): ferma condanna per grave episodio nei confronti di un consulente del lavoro

L’associazione condanna il grave episodio che ha colpito una collega di Francavilla Fontana ad opera di un lavoratore che ha ritenuto che le sue incapacità personali fossero da addebitare al consulente del lavoro dell’azienda presso cui aveva lavorato. L’associazione prende atto che i consulenti del lavoro sono esposti a rischi che non dovrebbero correre, la funzione professionale è certamente rappresentata da una funzione sociale che agevola i rapporti di lavoro e trova soluzioni che possano tener conto degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Quando queste condizioni non ci sono non è mai colpa del consulente del lavoro; l’unione provinciale di Brindisi è vicina alla Collega che ha subito questa mortificazione semplicemente svolgendo la funzione professionale che la nostra categoria svolge quotidianamente in Italia, con la gestione di milioni di rapporti di lavoro e la creazione di migliaia di opportunità occupazionali per far crescere le aziende e far crescere l’occupazione.

Dott.ssa Graziana Casieri

Consulente del lavoro

Presidente UP Ancl di Brindisi