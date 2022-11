CASO BRINDISI – AMATI: CHIEDO ASSEMBLEA DEL PD. SI PUO’ ANCORA SOSTENERE ROSSI?

Dichiarazione del consigliere regionale PD Fabiano Amati.

“Il potenziale non sfruttato di Brindisi investe la città, la provincia e la regione. E perciò non possiamo continuare a vivere tra silenzi imbarazzati. Non possiamo assistere, senza dire una parola, a scontri continui tra il Sindaco no-a-tutto e le altre istituzioni, a cominciare dall’Autorità Portuale e dalla Regione, forzando peraltro regole di competenza e di merito.

Non possiamo tacere, senza prendere posizione, di fronte a una chiara levata di scudi di tutte le associazioni rappresentative del mondo del lavoro.

Per questo motivo ho chiesto al segretario provinciale del PD Francesco Rogoli di convocare un’assemblea provinciale, aperta anche agli elettori, sulla situazione amministrativa della città capoluogo e su un interrogativo di fondo: si può ancora sostenere l’amministrazione comunale in carica?”/