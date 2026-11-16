CASO NUBILE: UNA SENTENZA DEVASTANTE CHE SMASCHERA L’INERZIA E L’APPROSSIMAZIONE POLITICA. IL COMUNE CONDANNATO A PAGARE QUASI 5,8 MILIONI: ORA QUALCUNO SI ASSUMA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ.

Gli ultimi esiti giudiziari relativi al contenzioso con la Nubile (Sentenza del Tribunale di Brindisi n. 24298/2026) segnano una pagina nera e drammatica per le casse del nostro Ente.

Il Comune di Brindisi è stato condannato a pagare un importo vertiginoso pari a 5.790.470,62 euro in favore della Curatela fallimentare.

Quella che per anni ci è stata raccontata come una linea difensiva solida e blindata fondata sulla presunzione che la corruzione originaria avrebbe azzerato ogni pretesa economica della controparte,

si è rivelata un autentico castello di carte.

Il giudice ha smontato questa narrazione, sancendo la piena validità economica dei servizi resi e condannando l’Amministrazione a un esborso milionario.

Ma la gravità di questa sentenza non risiede soltanto nel merito della decisione giudiziaria; si abbatte come un macigno sulla gestione contenziosa e finanziaria di questi anni.

Dinanzi a un contenzioso aperto dal 2016 e gravato da rischi esponenziali, l’attuale Amministrazione (in carica da giugno 2023) ha sistematicamente scelto la strada della rimozione e dell’irresponsabilità politica: nei bilanci approvati in questo triennio non è stato effettuato alcun accantonamento nel Fondo Rischi e Oneri.

Si è continuato a navigare a vista, confidando ciechi in aspettative difensive smentite dai fatti, violando palesemente il principio contabile della prudenza e lasciando oggi il Comune esposto a un titolo esecutivo insostenibile senza un euro preventivamente accantonato.

Questa è una mancanza politica e amministrativa inaccettabile.

Non si può continuare a far finta di nulla, scaricando sempre le colpe sul passato quando si ha il dovere di governare il presente con lungimiranza e senso della misura.

I cittadini di Brindisi non possono e non devono pagare lo scotto di una miopia amministrativa che oggi rischia di compromettere la stabilità finanziaria del Comune.

La Giunta riferisca immediatamente in Consiglio comunale, chiarendo:

Come intenda far fronte a questa voragine finanziaria improvvisa da quasi 5,8 milioni di euro senza tagliare i servizi essenziali ai cittadini;

Quali azioni urgenti si stiano intraprendendo per l’effettiva escussione delle fideiussioni e per tutelare l’Ente nelle sedi concorsuali;

Chi, all’interno della catena politico amministrativa e della ragioneria, si assumerà la responsabilità di aver ignorato il rischio e di aver evitato gli accantonamenti dovuti nei bilanci passati.

La misura è colma. Brindisi merita trasparenza, competenza e, soprattutto, chi amministra con il coraggio di dire la verità e di proteggere le tasche dei cittadini.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale