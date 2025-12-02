Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi: aperture straordinarie per Immacolata, Natale Santo Stefano e Capodanno

Il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi sarà fruibile anche in occasione

delle festività di dicembre e di gennaio.

Ad un anno dal completamento dei lavori realizzati nell’ambito del P.O.N.

“Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, sarà possibile vivere la magia delle

feste immerse nella storia di una delle fortezze più affascinanti del territorio.

Oltre a visitare gli spazi interni ed esterni del Castello, ammirare i panorami

unici sul mare e scoprire, attraverso racconti e percorsi guidati, la storia

secolare della fortezza, sarà possibile immergersi nell’installazione artistica

site-specific Pneuma, del collettivivo dump con la collaborazione tecnica di

Zero55.

“La storia del mondo rende evidente come nulla sia immutabile: essa consiste

in un susseguirsi di perturbazioni irreversibili, in cui molte realtà hanno preso

forma e molte sono andate perdute – dichiara il collettivo dump – Lo dimostra

bene il Forte a mare di Brindisi nel quale, nel corso degli anni, si sono

sovrapposte attività di creazione da parte di molti agenti, umani e non. La

struttura, infatti -sebbene sia un forte-, sia per la porosità della sua superficie

che per la sua collocazione, sembra aprirsi alla possibilità di farsi penetrare,

suggerendo una continuità tra interno ed esterno.

Da qui l’idea di creare un sistema di illuminazione che inonda lo spazio di una

tonalità cerulea al ritmo di un respiro, di un soffio, come quello che gli antichi

greci chiamavano pneuma, il principio vitale di ogni organismo.

Evocando la visione ricorrente di un destino di allagamento, Pneuma vuole

unire la vertigine della possibilità con il timore per l’incerto, la nostalgia per un

mondo che non si ama e il desiderio di un altrove che incombe inesorabilmente

sul domani”.

A partire dalla Festa dell’Immacolata, quindi, famiglie, turisti e appassionati di

cultura potranno vivere un’esperienza immersiva tra arte, storia e tradizione

proprio nel cuore delle festività.

Il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi è fruibile grazie all’accordo tra

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di

Brindisi-Lecce. e Taranto, diretto dal Soprintendente arch. Antonio Zunno, e

la Associazione Le Colonne, presieduta dalla dottoressa Anna Cinti.

Eventuali orari di apertura, modalità di visita e prenotazioni saranno

comunicati attraverso i canali ufficiali www.pastpuglia.it.