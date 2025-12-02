Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi: aperture straordinarie per Immacolata, Natale Santo Stefano e Capodanno

Il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi sarà fruibile anche in occasione
delle festività di dicembre e di gennaio.
Ad un anno dal completamento dei lavori realizzati nell’ambito del P.O.N.
“Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, sarà possibile vivere la magia delle
feste immerse nella storia di una delle fortezze più affascinanti del territorio.
Oltre a visitare gli spazi interni ed esterni del Castello, ammirare i panorami
unici sul mare e scoprire, attraverso racconti e percorsi guidati, la storia
secolare della fortezza, sarà possibile immergersi nell’installazione artistica
site-specific Pneuma, del collettivivo dump con la collaborazione tecnica di
Zero55.
“La storia del mondo rende evidente come nulla sia immutabile: essa consiste
in un susseguirsi di perturbazioni irreversibili, in cui molte realtà hanno preso
forma e molte sono andate perdute – dichiara il collettivo dump – Lo dimostra
bene il Forte a mare di Brindisi nel quale, nel corso degli anni, si sono
sovrapposte attività di creazione da parte di molti agenti, umani e non. La
struttura, infatti -sebbene sia un forte-, sia per la porosità della sua superficie
che per la sua collocazione, sembra aprirsi alla possibilità di farsi penetrare,
suggerendo una continuità tra interno ed esterno.
Da qui l’idea di creare un sistema di illuminazione che inonda lo spazio di una
tonalità cerulea al ritmo di un respiro, di un soffio, come quello che gli antichi
greci chiamavano pneuma, il principio vitale di ogni organismo.
Evocando la visione ricorrente di un destino di allagamento, Pneuma vuole
unire la vertigine della possibilità con il timore per l’incerto, la nostalgia per un
mondo che non si ama e il desiderio di un altrove che incombe inesorabilmente
sul domani”.
A partire dalla Festa dell’Immacolata, quindi, famiglie, turisti e appassionati di
cultura potranno vivere un’esperienza immersiva tra arte, storia e tradizione
proprio nel cuore delle festività.
Il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi è fruibile grazie all’accordo tra
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di
Brindisi-Lecce. e Taranto, diretto dal Soprintendente arch. Antonio Zunno, e
la Associazione Le Colonne, presieduta dalla dottoressa Anna Cinti.
Eventuali orari di apertura, modalità di visita e prenotazioni saranno
comunicati attraverso i canali ufficiali www.pastpuglia.it.