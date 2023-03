CASTELLO DENTICE DI FRASSO DI CAROVIGNO: CONCLUSA LA MOSTRA DI UCCIO BIONDI

Venerdì 17 marzo 2023, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si è conclusa la mostra dell’installazione intermediale di Uccio Biondi “Durch den Kamin”, l’arte per “mai più”, a cura del prof. Massimo Guastella. La mostra, inaugurata il 17 luglio 2022, è stata promossa dall’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Carovigno e il TASC Laboratorio di Arti Visive e Storia dell’arte Contemporanea del Dipartimento di Beni Culturali Unisalento. “Durch den Kamin è un’installazione che ricalca le modalità applicabili a un luogo scelto per erigere il Memoriale alle vittime di tutte le violenze e per la pace pur non essendolo nella sua esposizione temporanea”- Massimo Guastella, docente dell’Università del Salento e curatore della mostra, che considera l’opera tra le più alte della produzione Biondi. Tanti sono stati i visitatori e gli studenti, accompagnati dai docenti, durante questi otto mesi. Molto interessanti gli incontri organizzati per riflettere sul tema della Shoah e tanto è stato l’interesse dimostrato soprattutto dai giovani che sono stati coinvolti completamente dall’importante tematica. È necessario ricordare quello che è successo e che non sia soltanto il 27 gennaio, “Giornata della Memoria” nata per ricordare lo sterminio nazista degli Ebrei e la Shoah. “L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza”-Liliana Segre. “Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo”-Anna Frank. “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”-Primo Levi. Una mostra molto importante e, soprattutto, un’occasione di arricchimento culturale imperdibile. Anna Consales