CASTELLO DI CAROVIGNO – A GIUGNO NUOVI ORARI DI APERTURA

Castello Dentice di Frasso di Carovigno, nuovi orari di apertura per il mese di giugno In attesa del la pubblicazione del cartellone degli eventi estivi cambiano gli orari di apertura del suggestivo Castello Dentice di Frasso di Carovigno. Nel corso del mese di giugno, infatti, il Castello osserverà nuovi orari e sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 17 alle 20. I visitatori potranno ammirare l ’incantevole dimora passeggiando tra l’atrio esterno, la veranda arcata e le diverse s tanze tra cui il salone di rappresentanza, il vano principale. Sarà possibil e, inoltre, prenotare la propria visita guidata, disponibile in varie lingue , chiama ndo al numero 379 109 2451 o invia ndo una mail a castellodicarovigno@gmail.com Riferimenti: FB Castello Dentice di Frasso di Carovigno – Musbi IG musbicarovigno www.castellodicarovigno.it