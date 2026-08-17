Castello di Carovigno: tante iniziative nella settimana dal 18 al 23 agosto

Una nuova settimana di appuntamenti per vivere il Castello di Carovigno, scoprirne la storia e lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere del maniero e del borgo antico. Dal 18 al 23 agosto, l’Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Carovigno, propone un calendario di iniziative, in aggiunta ai consueti orari di apertura, rivolte a un pubblico ampio, tra attività per famiglie, aperture straordinarie, osservazioni astronomiche e visite speciali alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio.

Si parte martedì 18 agosto, alle ore 18.30, con la Caccia al Tesoro per famiglie, un’attività pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un percorso divertente e partecipativo alla scoperta della storia, degli ambienti e dei segreti del Castello. Un’occasione per conoscere il patrimonio culturale attraverso il gioco e trasformare la visita in un’esperienza condivisa.

Nella stessa giornata il Castello sarà interessato da una apertura straordinaria fino alle ore 23.00, con la possibilità di visitare il maniero con un orario di fruizione esteso. Un’opportunità per scoprire il Castello anche nelle ore serali e apprezzarne le atmosfere quando la luce del giorno lascia spazio alla suggestione della notte.

Venerdì 21 agosto, alle ore 20.30, sarà la volta di “Osservazioni astronomiche al Castello”, un appuntamento dedicato all’incontro tra patrimonio storico e meraviglie del cielo.

I partecipanti saranno invitati a visitare il Castello e ad attendere insieme il calare della notte. Al termine della visita, sarà possibile osservare il cielo attraverso il telescopio: protagonista sarà la Luna, con i suoi crateri disegnati dalla linea d’ombra, insieme alle costellazioni dell’estate, raccontate attraverso i loro miti e la loro storia.

Gli appuntamenti proseguiranno sabato 22 agosto, alle ore 18.30, con la visita speciale “Oltre le mura del Castello”. Partendo dal maniero, il percorso accompagnerà i visitatori alla scoperta del borgo antico di Carovigno, oltrepassando le mura del Castello per conoscere luoghi, storie e testimonianze del centro storico. Una visita pensata per raccontare il legame tra il Castello e la città che nei secoli si è sviluppata intorno ad esso.

Gli appuntamenti si inseriscono nella programmazione estiva del Castello di Carovigno, che rimane visitabile tutti i giorni con i consueti orari di apertura, offrendo ai visitatori diverse modalità per conoscere il patrimonio storico e architettonico del maniero.

Informazioni e prenotazioni

La prenotazione per ogni attività è obbligatoria.

Per consultare gli orari, conoscere i costi, verificare le modalità di partecipazione e prenotare è possibile visitare il sito:

www.pastpuglia.it

Si ricorda inoltre che l’ultimo accesso al Castello è consentito almeno 50 minuti prima dell’orario di chiusura.