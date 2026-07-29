Castello di Oria – La proprietà ringrazia l’intero Consiglio Comunale

Svolta storica per il Castello di Oria. Il Consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica con 13 voti favorevoli, un risultato che segna un traguardo condiviso per l’intera comunità.

Borgo Immobiliare dichiara: “Ringraziamo l’intero Consiglio comunale e gli uffici tecnici per il lavoro serio, puntuale e costruttivo svolto in questi mesi. Questo esito dimostra la volontà comune di rimettere in moto un motore di crescita culturale, turistica ed economica per l’intero territorio”.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla visione di Giuseppe Romanin, che ha immaginato e progettato una nuova vita per uno dei simboli più importanti della Puglia, trasformando un monumento storico in una concreta opportunità di sviluppo per Oria e per l’intera regione.

La Dott.ssa Emanuela Romanin dichiara: “Ora la strada è aperta. La nostra priorità è riaprire al più presto le porte del Castello alla comunità e ai visitatori, per trasformarlo in un punto di riferimento culturale ed economico per tutta Italia”.