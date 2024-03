Cateno De Luca ha presentato il suo libro “Non tutto è successo”

Presso la Sala di Palazzo Virgilio, Brindisi, Cateno De Luca ha dialogato con i presenti in occasione della presentazione del suo libro:”Non tutto è successo”. Cateno De Luca è sindaco di Taormina dal 2023 e leader di “Sud chiama Nord”. Nel libro, in 15 capitoli, c’è il racconto della vita vissuta, tra successi, sconfitte, sogni e tanto altro. La prefazione è a cura di Catena Fiorello, a cui lo lega amicizia e vicinanza territoriale, mentre la postfazione viene affidata a Red Ronnie con cui condivide una grande passione per la musica. Sedici processi e due arresti, sempre assolto, in definitiva non è stato ammazzato dalla “lupara giudiziara”. Sempre assetato di giustizia, non è mai scappato dai processi. La sua vita fino ad oggi e tutto quello che ha intenzione di fare in futuro e che, considerata la sua tenacia, farà. Una biografia sicuramente anomala, perché viene raccontato tutto dell’uomo, la sua storia personale, politica e imprenditoriale, non soltanto i successi. Una narrazione dei risultati raggiunti e una proiezione programnatica di quelli che saranno gli anni a venire. Un libro che non va comprato e conservato, ma, piuttosto, approfondito per scoprire l’uomo a 360 gradi che vuole lasciare un’eredità importante alle nuove generazioni.

Un uomo che, per i suoi modi appariscenti e a volte discussi, è stato anche soprannominato “Scateno” dalla stampa locale e nazionale e spesso ha diviso l’opinione pubblica. Durante l’incontro ha voluto coinvolgere il pubblico con aneddoti e tante informazioni personali che ha condiviso con entusiasmo. Anna Consales