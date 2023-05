CATTEDRALE – INCONTRO SULLE COMUNITA’ ENERGETICHE

Parrocchia Cattedrale, Pastorale Sociale e Progetto Policoro Arcidiocesi Brindisi-Ostuni

Incontro di informazione sulle Comunità Energetiche

5 GIUGNO 2023

La Parrocchia Cattedrale, l’Ufficio per la Pastorale sociale e il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi

di Brindisi-Ostuni nelle persone di don Mimmo Roma e delle Animatrici di Comunità propongono

un incontro di informazione sulle Comunità Energetiche, realtà emergenti nel panorama urbano e

non solo. Ad intervenire, l’economista Leonardo Becchetti, la dott.ssa Miriam Resta Corrado –

collaboratrice esterna del tavolo tecnico CEI per le CER – e l’ingegnere Giovanni Elmo del Centro

Ricerche ENEA. L’evento si terrà in data 5 giugno alle ore 18 presso la Sala della Colonna a

Palazzo Nervegna.

Cos’è una Comunità Energetica? “Un gruppo di singoli che decidono di autoprodurre, accumulare e

scambiarsi energia generata da fonti rinnovabili”. Ciò che spinge un insieme di persone a farlo sono

“lo spirito di una vera comunità” e la volontà di dare vita a “nuove esperienze e modelli di sviluppo

economico, sostenibile e partecipato”. A queste già lodevoli intenzioni, si aggiunge la prevenzione

delle povertà energetiche, realtà “che ha colpito famiglie e persone fragili nel nostro Paese” e la

possibilità di “favorire la creazione di legami comunitari solidali nella rete territoriale civile ed

ecclesiale.”

A parlarne alla comunità brindisina tre esperti del settore: il professor Leonardo Becchetti,

economista e ordinario di Economia Politica presso l’Università di Roma Tor Vergata; la dottoressa

Miriam Resta Corrado, collaboratrice esterna del tavolo tecnico CEI per le CER e Animatrice di

Comunità del Progetto Policoro per l’Arcidiocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca e l’ingegnere

Giovanni Elmo del Centro Ricerche ENEA di Brindisi e docente presso il dipartimento di

Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento.

L’evento si terrà il 5 giugno 2023 – Giornata Mondiale dell’Ambiente – alle ore 18, presso la Sala

della Colonna a Palazzo Nervegna a Brindisi.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.