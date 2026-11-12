Catturati dalla telecamera mentre abbandonano gatti. Due condanne e una istanza di ritiro patente

CATTURATI DALLA TELECAMERA MENTRE ABBANDONANO GATTI

Tre denunciati : due condanne e istanza ritiro patente

L’indagine di Stop Animal Crimes Italia

Da pochi giorni il Tribunale di Brindisi ha condannato 2 persone per il reato di abbandono di animali di cui l’art. 727 del c.p. mentre una terza persona è ancora sotto indagine.

I tre erano stati deferiti all’Autorità Giudiziaria delle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia, per il reato di abbandono e maltrattamento di 3 gatti rinvenuti in un terreno di fronte una Caserma dei Carabinieri di Brindisi.

Nelle immagini poi acquisite dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona e acquisite dagli agenti zoofili si vedono tre persone che scendono da un’auto FIAT grigia e mentre una fa da palo le altre due gettano i gatti nel terreno per poi risalire in auto e allontanarsi.

Dalla targa dell’auto e dalle immagini, veniva dato nome e cognome ad ognuno dei tre soggetti, poi interrogati in Caserma dalle guardie zoofile e deferiti a piede libero per il reato di abbandono di animali e maltrattamento; ai tre è stata contestata anche l’aggravante introdotta dalla recente legge di modifica al codice penale n. 82 del 6 giugno 2025 articolo 5 comma 4 ovvero quella di aver commesso il reato su strada o relative pertinenze. Segnalato altresì al Prefetto di Brindisi il conducente, in quanto all’accertamento del reato consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno (comma aggiunto all’art. 727 c.p. dopo il secondo dalla L. 25 novembre 2024, n. 177, art. 2, comma 1, lettera a).

Manifestiamo soddisfazione per le condanne inflitte ma riteniamo che, anche se modificato dalla recente legge di riforma n. 82 del 2025 cd ” Legge Brambilla” che riteniamo una legge quasi del tutto inutile rispetto interventi urgenti ignorati, il reato di abbandono di animali (che resta reato contravvenzionale e quindi ritenuto di minore allarme sociale) di cui l’art 727 del c.p. resta un reato con pene troppo blande in quanto esclusivamente pecuniarie e così debole resta l’effetto educativo della medesima pena.