Cavalcavia di via Martiri delle Ardeatine, l’assessore Elmo: “L’illuminazione sarà ripristinata entro tre giorni”

A seguito delle segnalazioni giunte a Palazzo di Città in riferimento all’interruzione della linea elettrica della pubblica illuminazione del ponte di Via Martiri delle Fosse Ardeatine, l’Assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo rende noto che il problema sarà risolto entro tre giorni.

“Il black out è stato provocato da un incendio verificatosi lo scorso 16 febbraio e che ha interessato un cavo della pubblica illuminazione – ha spiegato l’assessore Elmo -. Intervenuti sul posto, i tecnici incaricati hanno valutato diverse opzioni risolutive, partendo dal presupposto che occorre ripristinare circa 15 metri lineari di linea passante sull’estradosso della trave del ponte. Rilevato lo stato conservativo dello spartitraffico nel tratto interessato – ha proseguito -, è stato stabilito di procedere con la posa della linea da ripristinare mediante una traccia posta in superficie rispetto al piano di calpestio dello spartitraffico”.

I lavori hanno avuto inizio in data odierna e saranno completati al massimo entro tre giorni.

